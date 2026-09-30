Cade da 8 metri di altezza: muore l’operaio Antonio Sperandeo, lavorava per una ditta di Oleggio

VERRUA SAVOIA – Non c’è stato nulla da fare per Antonio Sperandeo, l’operaio di 48 anni, residente a Verrua Savoia in provincia di Torino, deceduto mentre si trovava al lavoro nel Milanese. La ditta per la quale lavorava era di Oleggio, in provincia di Novara.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, il 48enne è scivolato – per cause in fase di accertamento – e ha perso la vita precipitando da una altezza di circa 8 metri mentre stava svuotando il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio. Sperandeo è morto sul colpo.

L’operaio che era con lui è invece rimasto illeso.

Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e Abbiategrasso, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Indagano i carabinieri e la polizia locale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese