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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 agosto 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

3 minuti fa

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Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, martedì 18 agosto 2026, va in scena una nuova estrazione del SuperEnalotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto, da Bari alla Nazionale, oltre alle combinazioni di 10eLotto e Simbolotto.

Per approfondire:

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se l’urna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da record: ben 210,9 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

+++IN AGGIORNAMENTO+++

I numeri del Lotto di martedì 18 agosto 2026

  • Bari:

  • Cagliari:

  • Firenze:

  • Genova:

  • Milano:

  • Napoli:

  • Palermo:

  • Roma:

  • Torino:

  • Venezia:

  • Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 18 agosto 2026

  • Combinazione vincente:

  • Numero Oro:

  • Doppio Oro:

  • Extra:

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 18 agosto 2026

  • Sestina vincente:

  • Numero Jolly:

  • Numero SuperStar:

  • 💰 Jackpot del concorso odierno: 210.900.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto :

I ritardatari del Lotto

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Bari               67 (manca da 150 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 108 estrazioni)
  • Milano          65 (manca da 95 estrazioni)
  • Milano           39 (manca da 88 estrazioni)
  • Torino            37 (manca da 86 estrazioni)
  • Palermo        83 (manca da 83 estrazioni)
  • Nazionale      78 (manca da 82 estrazioni)
  • Napoli            67 (manca da 81 estrazioni)
  • Firenze          66 (manca da 80 estrazioni)
  • Firenze          16 (manca da 80 estrazioni)

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