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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, martedì 18 agosto 2026, va in scena una nuova estrazione del SuperEnalotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto, da Bari alla Nazionale, oltre alle combinazioni di 10eLotto e Simbolotto.
C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se l’urna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da record: ben 210,9 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
+++IN AGGIORNAMENTO+++
I numeri del Lotto di martedì 18 agosto 2026
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Bari:
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Cagliari:
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Firenze:
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Genova:
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Milano:
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Napoli:
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Palermo:
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Roma:
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Torino:
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Venezia:
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Nazionale:
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 18 agosto 2026
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Combinazione vincente:
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Numero Oro:
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Doppio Oro:
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Extra:
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 18 agosto 2026
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Sestina vincente:
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Numero Jolly:
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Numero SuperStar:
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💰 Jackpot del concorso odierno: 210.900.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto :
I ritardatari del Lotto
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 150 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 108 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 95 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 37 (manca da 86 estrazioni)
- Palermo 83 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 82 estrazioni)
- Napoli 67 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 80 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 80 estrazioni)
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