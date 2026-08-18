Alba, 51 posti per aspiranti infermieri: aperte le iscrizioni al test d’ingresso dell’UPO

ALBA – L’Università del Piemonte Orientale ha ufficialmente aperto il bando di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno accademico 2026/2027, rinnovando la storica collaborazione con l’ASL CN2. Per le future matricole sono disponibili 51 posti nella nuova sede albese situata nel prestigioso Cortile della Maddalena, in pieno centro storico e a pochi passi dalle stazioni dei treni e dei bus.

Il percorso di studi universitario ha una durata triennale ed è abilitante alla professione sanitaria, integrando lezioni teoriche con un’intensa attività pratica e tirocini formativi che si svolgeranno principalmente all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e nelle strutture sanitarie del territorio.

Quando i test?

Per accedere al corso è richiesto il diploma di scuola superiore e il superamento della prova selettiva, in programma mercoledì 16 settembre 2026 presso il Complesso Perrone di Novara.

Le domande di iscrizione al test di ammissione devono essere inviate online tassativamente entro il 31 agosto 2026 attraverso il portale web della Scuola di Medicina dell’UPO, dove è possibile consultare il bando integrale e tutte le istruzioni operative.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese