Sanità piemontese all’avanguardia: al Mauriziano di Torino il primo progetto CLAP per i bambini, ecco cos’è

TORINO – L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ha ideato e validato CLAP (Comunicazione e Linguaggio in Ambulatorio Pediatrico), il primo strumento clinico italiano specificamente progettato per consentire ai pediatri di libera scelta di individuare tempestivamente i disturbi primari del linguaggio durante i consueti bilanci di salute.

Lo studio pilota è stato ufficialmente accettato per la pubblicazione sull’autorevole rivista scientifica peer-reviewed International Journal of Language & Communication Disorders.

Come funziona il progetto CLAP e i risultati dello studio

L’obiettivo primario di CLAP è fornire ai medici di famiglia un questionario rapido, affidabile e standardizzato per intercettare i primi segnali di difficoltà comunicativa nei primissimi anni di vita, momento cruciale in cui la plasticità cerebrale rende la riabilitazione logopedica decisamente più efficace.

La sperimentazione sul campo ha evidenziato risultati solidi e ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 bambini piemontesi. I dati hanno confermato un’elevata affidabilità diagnostica nelle fasce d’età precoci, aprendo la strada a una futura estensione del protocollo su scala nazionale. Inoltre, la tempestività dell’indagine riduce i tempi di attesa per l’accesso ai percorsi riabilitativi e di inclusione scolastica, rendendo più efficiente l’intero sistema.

Una rete multidisciplinare tra ospedale, territorio e università

Il progetto rappresenta un modello virtuoso di ricerca traslazionale coordinato dal Mauriziano, sotto la guida della struttura di Pediatria e Neonatologia diretta dalla dottoressa Emilia Parodi e della Clinical Trial Unit.

La ricerca ha visto la sinergia attiva tra i pediatri affiliati alla SICuPP (Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche), l’associazione Easy Brain APS e l’Università degli Studi di Torino, attraverso il contributo del Corso di Laurea in Logopedia e del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. Il lavoro scientifico verrà inoltre inserito tra i prodotti di punta del DAIRI-R e diffuso tra le reti professionali pediatriche d’Italia.

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