Fiera del Peperone di Carmagnola, al PalaPeperone show-cooking e sfide tra chef

CARMAGNOLA – Sarà il BTM PalaPeperone, in piazza Sant’Agostino, uno dei principali spazi dedicati alla cucina durante la 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

L’area ospiterà ogni giorno appuntamenti gratuiti tra show-cooking, degustazioni e sfide culinarie, con protagonisti chef e produttori del territorio.

Tra gli ospiti è atteso Tommaso Tarantino, “Lo Spadellatore”, creator food seguito da milioni di persone su TikTok. Porterà a Carmagnola la sua Pasta Experience, uno spettacolo di cucina dedicato alle tecniche e ai segreti della preparazione della pasta.

Spazio anche alla tradizione piemontese con l’Antica Trattoria Monviso, che presenterà il Carmagnolotto, una rivisitazione dell’agnolotto realizzata con prodotti del territorio. Il ristorante Osto Bruma proporrà invece un abbinamento tra canapa e peperone di Carmagnola.

Tra gli appuntamenti anche uno show-cooking dedicato all’American BBQ, con dimostrazioni sulla preparazione delle carni e sulle tecniche di affumicatura del barbecue texano.

Uno degli eventi sarà infine dedicato alla bagna cauda, con tre ristoranti chiamati a confrontarsi nella preparazione del tradizionale piatto piemontese. Le tre interpretazioni saranno valutate per decretare un vincitore, con il peperone di Carmagnola elemento comune delle ricette.

Il PalaPeperone sarà parte del programma della Fiera, promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi, che prevede anche spettacoli serali gratuiti in piazza Sant’Agostino, il Foro Festival al Foro Boario di piazza Italia, installazioni artistiche, premi istituzionali e la tradizionale Maxi Peperonata in programma il 6 settembre.

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