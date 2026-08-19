Gaglianico, aggredito a coltellate dopo aver chiesto un pagamento: arrestato 54enne

GAGLIANICO – È stato colpito con due coltellate dopo aver bussato alla porta di un 54enne per chiedergli un pagamento. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì a Gaglianico.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la discussione è rapidamente degenerata e il padrone di casa ha impugnato un coltello, colpendo la vittima al volto e a una gamba. I fendenti sono stati così violenti da spezzare la lama: il primo ha provocato un profondo taglio alla guancia, il secondo ha lesionato un’arteria della gamba, causando una forte perdita di sangue.

Nonostante le ferite, l’uomo è riuscito ad allontanarsi e a chiedere aiuto. Soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale di Biella e successivamente trasferito in elisoccorso a Novara, dove è ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Sezione operativa hanno raggiunto poco dopo l’abitazione del 54enne, che non ha opposto resistenza. Durante la perquisizione è stato trovato nella pattumiera il coltello utilizzato, un’arma da cucina con lama di 19 centimetri.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da taglio e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

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