Incendio al terzo piano di una palazzina a Santhià, evacuati alcuni residenti

SANTHIÀ – Momenti di preoccupazione questa mattina a Santhià (VC) per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Svizzera.

Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco: all’ arrivo sul posto, i pompieri hanno constatato che l’abitazione era pienamente invasa dal fumo. Sono state così evacuate diverse persone, tra cui bambini, che abitano nello stabile; contemporaneamente, altre squadre hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e alla rimozione di materiale interessato dal rogo.

Sul posto anche i Carabinieri, agenti della Polizia Locale e i Sanitari della Croce Blu e di VAPC – Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese.

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