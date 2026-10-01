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Rissa sugli spalti durante una partita Under 15: a Carmagnola arrivano tre Daspo

I provvedimenti vietano ai destinatari di accedere agli impianti sportivi secondo quanto previsto dalla normativa
Gabriele Farina

Pubblicato

48 secondi fa

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TORINO – Tre Daspo sono stati emessi dal Questore di Torino nei confronti di altrettante persone coinvolte negli episodi di violenza avvenuti al termine della partita di calcio ASR Elledi FC-A SDC Bisalta, disputata il 18 aprile 2026 al centro sportivo Giorgio Demichelis di Carmagnola, nell’ambito del campionato provinciale Under 15.

Per approfondire:

La lite tra le tifoserie

Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Torino, al termine dell’incontro è scoppiata una violenta lite nell’area degli spalti tra le tifoserie delle due squadre. Nel corso della colluttazione, un giovane avrebbe aggredito un tifoso della formazione avversaria e un altro spettatore intervenuto per cercare di riportare la calma.

Nella situazione di forte tensione sarebbero intervenuti anche i genitori del giovane, che avrebbero aggredito un tifoso appartenente all’Arma dei Carabinieri, in quel momento libero dal servizio e intervenuto per interrompere le condotte violente.

Un pugno al volto al carabiniere

Il militare era riuscito a fermare il giovane, che però sarebbe riuscito a divincolarsi e a colpirlo con un pugno al volto prima di fuggire dall’impianto sportivo.

La situazione di caos e tensione si è protratta davanti a un pubblico numeroso, composto anche da molte famiglie e da numerosi minorenni presenti per assistere alla partita del campionato Under 15.

A seguito delle aggressioni, le persone coinvolte hanno riportato lesioni personali con prognosi di 10, 5 e 2 giorni.

Tre Daspo emessi dal Questore di Torino

Per i fatti avvenuti al centro sportivo di Carmagnola, il Questore di Torino ha quindi adottato tre provvedimenti di Daspo, nei confronti dei tre soggetti ritenuti responsabili delle condotte violente.

I provvedimenti vietano ai destinatari di accedere agli impianti sportivi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

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