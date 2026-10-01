Rissa sugli spalti durante una partita Under 15: a Carmagnola arrivano tre Daspo

TORINO – Tre Daspo sono stati emessi dal Questore di Torino nei confronti di altrettante persone coinvolte negli episodi di violenza avvenuti al termine della partita di calcio ASR Elledi FC-A SDC Bisalta, disputata il 18 aprile 2026 al centro sportivo Giorgio Demichelis di Carmagnola, nell’ambito del campionato provinciale Under 15.

La lite tra le tifoserie

Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Torino, al termine dell’incontro è scoppiata una violenta lite nell’area degli spalti tra le tifoserie delle due squadre. Nel corso della colluttazione, un giovane avrebbe aggredito un tifoso della formazione avversaria e un altro spettatore intervenuto per cercare di riportare la calma.

Nella situazione di forte tensione sarebbero intervenuti anche i genitori del giovane, che avrebbero aggredito un tifoso appartenente all’Arma dei Carabinieri, in quel momento libero dal servizio e intervenuto per interrompere le condotte violente.

Un pugno al volto al carabiniere

Il militare era riuscito a fermare il giovane, che però sarebbe riuscito a divincolarsi e a colpirlo con un pugno al volto prima di fuggire dall’impianto sportivo.

La situazione di caos e tensione si è protratta davanti a un pubblico numeroso, composto anche da molte famiglie e da numerosi minorenni presenti per assistere alla partita del campionato Under 15.

A seguito delle aggressioni, le persone coinvolte hanno riportato lesioni personali con prognosi di 10, 5 e 2 giorni.

Tre Daspo emessi dal Questore di Torino

Per i fatti avvenuti al centro sportivo di Carmagnola, il Questore di Torino ha quindi adottato tre provvedimenti di Daspo, nei confronti dei tre soggetti ritenuti responsabili delle condotte violente.

I provvedimenti vietano ai destinatari di accedere agli impianti sportivi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

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