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CronacaTorino

Incendio sul Monte Musinè, 60 operatori al lavoro per spegnere le fiamme

Dalla giornata di ieri sono impegnati circa 60 operatori tra volontari dell’AIB e vigili del fuoco per spegnere le fiamme sul monte Musinè

Pubblicato

3 minuti fa

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Foto di Alberto Efrem, fisico dell’atmosfera e volontario AIB
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MONTE MUSINÈ – Proseguono le operazioni per l’incendio che ha interessato il Monte Musinè, con le squadre impegnate nella bonifica dell’area.

Per approfondire:

Secondo l’aggiornamento delle ore 10 di oggi, mercoledì 19 agosto, il fronte dell’incendio si trova poco sotto il traliccio, a circa 860 metri di quota. La zona è particolarmente difficile da raggiungere: il punto interessato dalle fiamme dista infatti quasi 500 metri di dislivello dalle strade più vicine.

Dalla giornata di ieri sono impegnati circa 60 operatori tra volontari dell’AIB e vigili del fuoco. Le squadre hanno inizialmente lavorato con attrezzi manuali per arrestare l’avanzata del fronte di fiamma e successivamente hanno messo in sicurezza il perimetro dell’area interessata.

Durante la notte è proseguita la bonifica dei focolai e delle parti ancora calde, attività che è tuttora in corso.

Le condizioni di forte siccità stanno rendendo più difficili le operazioni, favorendo la propagazione delle fiamme e complicando gli interventi di spegnimento.

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