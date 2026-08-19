Incendio sul Monte Musinè, 60 operatori al lavoro per spegnere le fiamme

MONTE MUSINÈ – Proseguono le operazioni per l’incendio che ha interessato il Monte Musinè, con le squadre impegnate nella bonifica dell’area.

Secondo l’aggiornamento delle ore 10 di oggi, mercoledì 19 agosto, il fronte dell’incendio si trova poco sotto il traliccio, a circa 860 metri di quota. La zona è particolarmente difficile da raggiungere: il punto interessato dalle fiamme dista infatti quasi 500 metri di dislivello dalle strade più vicine.

Dalla giornata di ieri sono impegnati circa 60 operatori tra volontari dell’AIB e vigili del fuoco. Le squadre hanno inizialmente lavorato con attrezzi manuali per arrestare l’avanzata del fronte di fiamma e successivamente hanno messo in sicurezza il perimetro dell’area interessata.

Durante la notte è proseguita la bonifica dei focolai e delle parti ancora calde, attività che è tuttora in corso.

Le condizioni di forte siccità stanno rendendo più difficili le operazioni, favorendo la propagazione delle fiamme e complicando gli interventi di spegnimento.

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