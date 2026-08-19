Maltempo in Piemonte, allerta gialla per temporali nel nord-est della regione

PIEMONTE – Un po’ di tregua dal caldo grazie all’arrivo di aria fresca dal nord-atlantico che porterà con sé anche le piogge. Per la serata di oggi e la giornata di domani sono previsti temporali in movimento dal Canavese verso il Verbano con intensificazione. Domani si prevedono nubifragi sul settore centro-settentrionale con sensibile calo termico sia delle massime che delle minime

Per i temporali è stata diramata un’allerta gialla dal pomeriggio di oggi fino a tutta la giornata di domani, giovedì 20 agosto che colpirà il centro-nord e il nord-est del Piemonte. Sono previsti locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante

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