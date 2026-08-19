Meteo Piemonte, annunciato il primo break estivo con crollo termico fino a 10 gradi

PIEMONTE – Dopo oltre due mesi caldo e afa, l’anticiclone subtropicale batte finalmente in ritirata. A confermare l’attesa svolta atmosferica sul Piemonte è il meteorologo Andrea Vuolo: a partire da giovedì 20 agosto la discesa di una vasta circolazione depressionaria di matrice polare-marittima dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale aprirà la strada ai primi veri fronti perturbati atlantici dallo scorso maggio. Pur non trattandosi del tramonto definitivo dell’estate, la configurazione su scala continentale segna il primo significativo cedimento stagionale sull’arco alpino e sul Nord Italia.

Nel dettaglio

L’ingresso di correnti umide e instabili da sud-ovest innescherà una serie di impulsi perturbati a intermittenza dalla tarda mattinata di giovedì fino alla notte di sabato, con rovesci e temporali localmente violenti e a rapida evoluzione. I fenomeni più intensi e i maggiori accumuli pluviometrici sul territorio regionale sono attesi lungo i crinali alpini al confine con la Francia, nell’area del Lago Maggiore e sull’estremo Appennino alessandrino orientale, dove non si escludono locali criticità idrauliche e idrogeologiche. Sulle vette alpine tornerà persino la neve al di sopra dei 3.200-3.400 metri.

Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto le colonnine di mercurio crolleranno di 6-10 °C rispetto ai valori recenti. Venerdì le massime faticheranno a superare i 25-27 °C in pianura e le minime notturne scenderanno diffusamente sotto i 20 °C, garantendo un netto sollievo. Nel fine settimana si manterrà una residua instabilità diurna sui rilievi e a nord del Po con massime comunque inferiori ai 30 °C, in attesa di un nuovo potenziale passaggio temporalesco a inizio della prossima settimana.

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