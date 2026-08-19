73enne muore schiacciato durante i lavori su una cancellata a Priero

PRIERO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, un uomo di 73 anni ha perso la vita a seguito di un infortunio avvenuto all’interno delle pertinenze di un agriturismo locale.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima stava effettuando alcuni interventi di manutenzione e sistemazione su una cancellata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta travolta e schiacciata dalla struttura metallica.

La centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dell’equipe medica e i prolungati tentativi di rianimazione, le lesioni riportate dall’uomo si sono rivelate troppo gravi e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Nell’agriturismo sono intervenuti i tecnici dello Spresal dell’ASL CN1 per le verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancati dalle forze dell’ordine per i rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.

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