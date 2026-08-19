Scontro tra diverse auto sulla Torino-Savona: un ferito in codice rosso al Cto di Torino

FOSSANO – Un grave scontro stradale si è verificato ieri sera, martedì 18 agosto, sulla A6 Torino-Savona, nel territorio di Fossano. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 20, al chilometro 41 in direzione Torino, e ha coinvolto diverse automobili.

A seguito dell’impatto, una delle vetture si è ribaltata. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dei mezzi e sono state estratte dai soccorritori.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco di Fossano e Mondovì, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Sul posto sono arrivate anche tre équipe del 118 per assistere le persone coinvolte.

Una persona, le cui condizioni sono state valutate in codice rosso, è stata trasportata al Cto di Torino.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’impatto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese