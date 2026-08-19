Si lavora al contenimento dell’incendio sul monte Barone: hanno ripreso vigore le fiamme a sud del bivacco Cascinetta

COGGIOLA – 30 lanci a valle effettuati solo in mattinata dall’elicottero regionale in dotazione dei Vigili del fuoco nelle operazioni di contenimento dell’incendio sul monte Barone, tra Biellese e Vercellese. Continuano a lavorare sul posto, oltre ai pompieri, il corpo Aib e la Protezione civile, assistiti dalla Croce Rossa.

Dal 3 agosto sono ormai oltre 1700 gli ettari andati in fumo. L’incendio, divampato il 3 agosto sul versante vercellese, si è esteso dal versante biellese. Oggi la zona che preoccupa maggiormente i Vigili del fuoco, come raccontato ai microfoni di RaiNews, è l’area a sud del bivacco Cascinetta, mentre prosegue la bonifica dell’area sopra via Le Piane, per evitare che le fiamme aggiungano l’abitato di Coggiola. Gli operatori hanno difficoltà a spegnere il rogo anche a causa dell’abbondanza di sottobosco che fornisce materiale da bruciare e trattiene il calore.

Sono sempre tre le zone operative a terra: presso il ristorante dell’Alpe Novesi, presso il ponte sul Vacchera e a Le Piane, dove è attivo un presidio dinamico per garantire il rifornimento idrico delle vasche del corpo Aib.

Molto attesa la pioggia per aiutare lo spegnimento di questo e degli altri 19 focolai attivi in Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese