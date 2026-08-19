Si perdono sui sentieri sopra Stroppo: soccorsi nella notte due escursionisti francesi

STROPPO – Due escursionisti francesi, un uomo e una donna sulla settantina, sono stati soccorsi ieri sera dopo essersi smarriti sui sentieri sopra Stroppo, in Valle Maira, nella zona compresa tra la borgata Morinesio e il Monte Nebin.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 19.45, quando la coppia, dopo aver perso il sentiero, si è ritrovata in una zona impervia e non è più riuscita a proseguire autonomamente. Con il calare della sera, i due hanno quindi allertato i soccorsi.

Gli escursionisti erano stanchi e impauriti, ma non avevano riportato ferite. Le operazioni di ricerca e recupero hanno coinvolto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, con la squadra di Cuneo e i volontari di Dronero.

Le squadre hanno operato in un’area piuttosto estesa e caratterizzata da un terreno difficile, riuscendo a raggiungere la coppia e a riportarla in sicurezza intorno alla mezzanotte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese