Vivi ma gravemente feriti due alpinisti precipitati sul Pizzo Andolla, in Valle Antrona

VALLE ANTRONA – Sono stati recuperati vivi ma gravemente feriti due alpinisti che sono precipitati questa mattina in alta Valle Antrona, nella zona del Pizzo Andolla, al confine con la Svizzera. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, a circa 3500 metri di quota.

Secondo le prime informazioni, i due alpinisti stavano procedendo in cordata lungo la cresta Sud quando sono precipitati per cause ancora da chiarire. A dare l’allarme sono stati altri scalatori presenti nella zona, che avrebbero assistito all’incidente da lontano. Sono quindi scattate le operazioni di recupero con l’intervento del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola e dell’elisoccorso del 118.

I soccorritori sono riusciti a individuare e recuperare i due alpinisti, entrambi vivi ma gravemente feriti. Sono stati elitrasportati in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente saranno affidati ai finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

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