Cuorgnè, sindaca e giunta in prima linea per il trasloco del nuovo asilo nido: “Risparmiare ci fa investire sui bimbi”

CUORGNÈ – La pausa estiva si è trasformata in un esempio tangibile di amministrazione partecipata e vicinanza alla comunità: la sindaca Giovanna Cresto, il vicesindaco Vanni Crisapulli, gli assessori Laura Ronchietto, Lara Calanni e Simone Ambrosio, insieme ai consiglieri Bruno Bruschi, Francesco Felizia ed Alessandra Magnino, si sono messi in prima linea per completare personalmente il trasloco degli arredi e le pulizie post-cantiere nel nuovo asilo nido comunale “Gli Sbirulini”, sorto accanto alla vecchia struttura in via Brigate Partigiane.

Una scelta precisa, volta a contenere i costi di ditte terze per destinare ogni risorsa risparmiata direttamente al benessere dei piccoli allievi:

«Perché fate voi amministratori le pulizie e il trasloco? La risposta è semplice: perché i soldi risparmiati per le ditte sono serviti per comprare più arredi e giochi per i bambini del Nido e per renderlo ancora più bello. Perché ci sembra giusto e ci piace farlo insieme», ha sottolineato l’assessore all’Istruzione, Laura Ronchietto.

L’intervento, che ha visto la sinergia tra amministratori, personale educativo, cantonieri comunali e volontari, ha permesso una riqualificazione di un’area esterna ora più sicura e di nuovi spazi interni più accessibili e curati. La riapertura ufficiale avverrà l’11 settembre accompagnata da una cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro.

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