Dal fisico al digitale: la trasformazione del mercato dell’oro

L’oro è una materia prima fisica di grande utilità per molti settori industriali e come asset per la conservazione di valore, in un mercato finanziario dominato dall’informatizzazione dei processi di gestione degli asset finanziari e degli scambi, anche il grande sistema che estrae, raffina, vende e conserva il metallo prezioso è chiamato a evolversi.

Il World Gold Council (WGC), l’organizzazione internazionale che raccoglie sotto il suo ombrello l’intera filiera dell’oro, ha avvertito l’esigenza di lanciare un progetto integrale per consentire all’infrastruttura del gold market di evolvere riducendo l’attuale frammentazione.

Per il WGC il processo d’innovazione deve consistere nello sviluppo di una infrastruttura digitale condivisa che possa connettere la custodia dell’oro fisico con l’emissione di prodotti finanziari digitali e la gestione del ciclo di vita dei prodotti.

Lo stato attuale del mercato digitale dell’oro

Nel corso degli ultimi decenni l’oro è parzialmente migrato verso il digitale dei mercati finanziari. Ne sono un esempio i certificati, gli ETF sull’oro e più di recente i token virtuali legati all’oro.

Non mancano iniziative su larga scala volte a migliorare l’efficienza dei processi di regolamento durante gli scambi e le garanzie relative al reale legame tra un titolo digitale rappresentativo e l’equivalente in oro.

Queste prime attività di digitalizzazione hanno consentito agli investitori al dettaglio di investire su oro esponendosi alla materia prima mediante l’utilizzo di differenti veicoli finanziari e strumenti. Ricordiamo, ad esempio, i futures sull’oro e non solo.

Il WGC vuole andare oltre con il suo progetto Gold as a Service per consentire ad alcune applicazioni dell’oro digitale di espandere l’attuale portata limitata per allinearsi ai traguardi raggiunti dal più ampio mercato degli asset class.

Gli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro

Il progetto dell’Organizzazione si prefigge di dare vita a tre livelli di gestione dell’oro. Il primo livello prevede di coordinare gli spostamenti e la custodia dell’oro nel mondo reale, il secondo è rivolto alla configurazione e gestione del ciclo di vita dell’oro digitale, mentre il terzo e ultimo livello ha il compito, non secondario, di garantire la sincronizzazione tra l’oro fisico e i prodotti digitali.

L’obiettivo del WGC è diminuire la frammentazione per aumentare l’adozione da parte degli interessati. Favorire la connessione verificabile tra oro fisico e token digitali per migliorare l’affidabilità, l’utilità e anche la liquidità.

Gold as a Service intende essere un sistema unico per connettere i grandi operatori (fornitori e venditori), questi ultimi potranno emettere i propri prodotti digitali restando titolari degli stessi e mantenendo un contatto diretto con i clienti finali.

Tale piattaforma condivisa ha quindi la funzione di fornire il livello operativo di base, riunire le funzioni fondamentali quali la custodia, il deposito in caveau, l’emissione, la riconciliazione e la conformità.

La riduzione della complessità operativa dell’attuale sistema comporterà un abbassamento delle barriere all’ingresso per tutti quegli investitori interessati a una esposizione sull’oro come riserva di valore. A tutto beneficio della trasparenza, ma anche della rapidità degli scambi con la controparte.

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