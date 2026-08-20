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Soccorsi senza reale motivo: la Guardia di Finanza addebiterà i costi degli interventi
Le nuove disposizioni delle Fiamme Gialle
PIEMONTE – Giro di vite contro le chiamate ingiustificate e le condotte irresponsabili che mettono sotto pressione la macchina dei soccorsi. La Guardia di Finanza ha annunciato l’entrata in vigore di nuove disposizioni che prevedono l’addebito dei costi operativi a carico di chi richiede l’intervento delle Fiamme Gialle senza un fondato motivo o provochi una situazione di emergenza con comportamenti gravemente imprudenti.
Il Corpo mira così a tutelare le risorse pubbliche e a preservare l’efficienza operativa per le reali emergenze.
Come funzionano le nuove regole?
Le Fiamme Gialle chiariscono che il provvedimento non introduce alcun pagamento generalizzato né intende scoraggiare chi ha effettivamente bisogno d’aiuto:
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Soccorso sempre garantito: La priorità assoluta resta l’incolumità delle persone; le operazioni di salvataggio vengono avviate ed eseguite tempestivamente senza alcun costo preventivo.
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Valutazione al termine delle operazioni: L’eventuale addebito economico delle ore di volo, dei mezzi e del personale impiegato scatterà soltanto a missione conclusa, dopo un’attenta ricostruzione della dinamica.
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Chi rischia il conto: L’addebito riguarderà esclusivamente chi attiva le squadre di emergenza con leggerezza, per falsi allarmi o per essersi esposto deliberatamente a pericoli estremi con imperizia.
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