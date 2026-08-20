Minaccia di gettarsi sotto un treno, 47enne soccorso dai carabinieri di Alessandria

ALESSANDRIA – Momenti di apprensione questa mattina in un centro del Monferrato, dove un uomo di 47 anni è stato rintracciato e messo in sicurezza dai carabinieri dopo aver manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

L’allarme è scattato dopo che la cugina dell’uomo ha contattato la Questura di Alessandria, riferendo di aver ricevuto alcuni messaggi vocali dal familiare. Il 47enne aveva detto di trovarsi alla stazione ferroviaria, sul secondo binario, e di voler attendere il passaggio di un treno per gettarsi sotto il convoglio.

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale ha raggiunto rapidamente la stazione. I militari hanno individuato l’uomo, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, e sono riusciti a metterlo in sicurezza.

Nel frattempo è arrivata anche la cugina, che ha consegnato ai carabinieri le registrazioni dei messaggi vocali ricevuti. Nei suoi messaggi, l’uomo aveva manifestato un forte stato di sconforto legato a difficoltà personali e dissapori familiari.

Il personale del 118 ha prestato le prime cure al 47enne e ne ha disposto il trasporto all’ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese