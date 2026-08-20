Priero, muore a 73 anni travolto dal cancello dell’agriturismo di famiglia

PRIERO – Tragedia ieri pomeriggio a Priero, dove Carlo Bertola, 73 anni, è morto mentre stava lavorando all’agriturismo «La Braia», attività che gestiva insieme alla moglie Viviana Roello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.40. Bertola era impegnato in alcuni lavori a una cancellata della struttura quando, per cause ancora da chiarire, qualcosa è stato travolto. È scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, con l’intervento richiesto anche dell’eliambulanza. Nonostante i tentativi di soccorso, per il 73enne non c’è stato nulla da fare.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì, i carabinieri e i tecnici dello Spresal, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando l’uomo.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Priero. Bertola era infatti molto conosciuto in paese e nella zona, anche per l’attività portata avanti alla Braia. Lascia la moglie Viviana Roello e i figli Stefania e Gianluca.

“Carlo era molto conosciuto in paese e nella zona perché era una persona perbene. È una tragedia enorme per la sua famiglia: è sempre stato un gran lavoratore, un uomo buono”, ha commentato il sindaco Pierluigi Barattero. “Tutti in paese conoscevano Carlo e la famiglia. È un brutto colpo per loro e per l’intera comunità”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese