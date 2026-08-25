Camper si ribalta tra Valdilana e Pray: conducente intrappolato nell’abitacolo

VALDILANA – Ribaltamento nella prima mattinata di oggi, martedì 25 agosto, lungo la strada che collega Valdilana e Pray, nella zona di Vallefredda. Un camper, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo su un fianco.

Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Biella e Ponzone, che hanno lavorato per raggiungere l’uomo ed estrarlo dal mezzo.

Una volta completate le operazioni di soccorso, il conducente è stato affidato al personale sanitario per le valutazioni del caso.

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