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Camper si ribalta tra Valdilana e Pray: conducente intrappolato nell’abitacolo

Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato

14 secondi fa

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Immagine di repertorio
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VALDILANA – Ribaltamento nella prima mattinata di oggi, martedì 25 agosto, lungo la strada che collega Valdilana e Pray, nella zona di Vallefredda. Un camper, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo su un fianco.

Per approfondire:

Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Biella e Ponzone, che hanno lavorato per raggiungere l’uomo ed estrarlo dal mezzo.

Una volta completate le operazioni di soccorso, il conducente è stato affidato al personale sanitario per le valutazioni del caso.

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