Castelletto Cervo, ciclista travolto dall’acqua mentre attraversa un guado: ricerche in corso

CASTELLETTO CERVO – Sono ancora in corso a Castelletto Cervo le ricerche di un ciclista che questa mattina, martedì 25 agosto, sarebbe stato travolto dalla corrente mentre attraversava il guado.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe imboccato il passaggio nonostante la presenza di alcuni operatori della Protezione civile, che avrebbero cercato di fermarlo e di impedirgli di attraversare.

La forza dell’acqua lo avrebbe però trascinato via. Da quel momento sono scattate le ricerche, che stanno interessando l’area del guado e il corso d’acqua.

Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori, questi ultimi arrivati da Milano. Alle operazioni partecipa anche un elicottero, utilizzato per sorvolare la zona e ampliare l’area delle ricerche.

Il guado è stato chiuso al traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

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