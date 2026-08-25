TORINO – Il meteo a Torino per mercoledì 26 agosto propone una giornata ancora influenzata da correnti umide, ma senza fenomeni precipitativi significativi. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con temperature in moderato aumento rispetto ai giorni precedenti. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si fermerà a 18°C. Non sono previste allerte meteo e, secondo le indicazioni disponibili, non sono previste piogge.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra nuvolosità e momenti di apertura. Le condizioni saranno più tranquille rispetto alla fase instabile precedente, senza fenomeni degni di nota. La temperatura minima sarà di 18°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord-Nordovest.

Pomeriggio: schiarite alternate a nuovi annuvolamenti

Nel corso del pomeriggio il quadro resterà variabile. Le schiarite si alterneranno a passaggi nuvolosi, senza però determinare precipitazioni sulla città. La colonnina di mercurio salirà fino ai 27°C, con una ventilazione debole in rotazione dai quadranti orientali, fino a provenire da Sudest. Lo zero termico sarà intorno ai 4.392 metri.

Sera: aumentano le nubi, ma senza pioggia

In serata la nuvolosità potrebbe tornare a farsi più consistente. Il quadro resterà comunque asciutto: non sono previste precipitazioni. L’aumento delle nubi sarà più evidente sulle aree alpine e pedemontane, mentre sulla pianura torinese potranno ancora verificarsi temporanee aperture.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 27 agosto: il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Venerdì 28 agosto: sono attese ancora nubi sparse e condizioni variabili, senza indicazioni di un peggioramento significativo;

sono attese ancora nubi sparse e condizioni variabili, senza indicazioni di un peggioramento significativo; Sabato 29 agosto: la situazione dovrebbe migliorare, con una giornata più soleggiata e stabile.

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