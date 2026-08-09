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TORINO – Un traguardo storico e un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio ferroviario del Piemonte: oggi ricorre il 110° anniversario della linea Torino–Ceres, una delle tratte simbolo della regione e custode di un profondo legame con il territorio.

Per l’occasione, il treno storico è partito dalla stazione di Torino Porta Nuova alla volta delle Valli di Lanzo. I passeggeri hanno potuto vivere l’emozione di un viaggio nel tempo a bordo di carrozze d’epoca, attraversando scenari alpini e borghi dal fascino immutato. Un’esperienza pensata per entusiasmare adulti e bambini, appassionati di storia e turisti desiderosi di esplorare le Valli di Lanzo da una prospettiva decisamente originale.

 

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