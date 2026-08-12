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Gabriele Farina

Pubblicato

23 minuti fa

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TORINO – L’atteso momento dell’eclissi totale di sole, visibile in Piemonte fino al 93%, è finalmente arrivata.

Per approfondire:

Potete seguire qui le immagini in diretta dell’eclissi di sole dal Monte dei Cappuccini a Torino, grazie al lavoro di Local Team.

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