CronacaVerbano Cusio Ossola
Un chilo di hashish in auto, arrestati due 19enni a Baveno
I due ragazzi, entrambi nati nel 2007, sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida
BAVENO – Un chilo di hashish, suddiviso in dieci panetti da 100 grammi ciascuno, è stato trovato dai carabinieri all’interno di uno zaino in un’auto. Per il possesso della droga, due giovani di 19 anni residenti in Ossola sono stati arrestati con l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 22 agosto, dopo alcune segnalazioni relative a movimenti sospetti nelle aree boschive vicino allo svincolo autostradale di Baveno. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania hanno quindi predisposto un servizio in borghese.
Durante gli accertamenti, i militari hanno notato un’auto con a bordo due giovani che transitava più volte nella zona, per poi allontanarsi. La vettura è stata successivamente fermata nei pressi dello svincolo da una pattuglia della Sezione Radiomobile.
All’interno è stato trovato uno zaino con un involucro avvolto nel cellophane. Gli accertamenti hanno rivelato la presenza di dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilogrammo.
I due ragazzi, entrambi nati nel 2007, sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida.
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