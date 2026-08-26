Cani, maialini vietnamiti e uccelli esotici abbandonati ad Avigliana: la task force per salvarli

AVIGLIANA – Un’operazione congiunta ha permesso di mettere in sicurezza decine di animali rimasti senza custodia all’interno di una cascina ad Avigliana, a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha colpito il proprietario della struttura. Per gestire la complessa situazione igienico-sanitaria e garantire il benessere degli esemplari è scesa in campo una task force composta da Polizia Metropolitana, Carabinieri Forestali di Giaveno, Polizia Locale e veterinari dell’ASL TO3.

Lo stato di abbandono

Nonostante il supporto temporaneo di alcuni vicini e del nipote dell’uomo per fornire il cibo, l’assenza di pulizia e cure continuative aveva reso il contesto fortemente precario, pur riscontrando un complessivo buono stato di salute degli ospiti della cascina. Il censimento ha registrato un ecosistema di cinque cani, oltre venti maialini vietnamiti, conigli, galline e una ricca varietà di volatili tra cui cocorite, diamantini, tortore, colombe, una lepre, una starna e diversi passeriformi.

Come sono stati smistati

La diversità delle specie ha richiesto uno smistamento mirato e differenziato, pertanto i cani sono stati accolti al canile “100 Code” di Sant’Antonino di Susa, mentre la fauna selvatica è stata affidata alle cure del CANC (Centro Animali Non Convenzionali) di Grugliasco.

I volatili domestici e gli animali da cortile sono stati invece temporaneamente presi in carico da parenti e vicini, ripristinando la piena sicurezza nell’area.

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