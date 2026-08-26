Elicottero ultraleggero precipita nel lago artificiale di Campiccioli, a Antrona Schieranco, nel VCO – VIDEO

CAMPLICCIOLI – Un elicottero ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata di, mercoledì 26 agosto, nei pressi della diga del lago artificiale di Campiccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Il momento della caduta è stato ripreso casualmente da due turisti presenti nella zona.

Le vittime dell’incidente sono Alessandro Angelo Muscinelli e Antonella Pagliarani di 62 e 63 anni.

L’uomo risiedeva a Premeno dove aver vissuto a Milano, la donna invece abitava nel capoluogo lombardo.

I due erano a bordo di un piccolo ultraleggero : un autogiro modello I- 949448 con motore rotex partito dal fondovalle.

Angelo Muscinelli era un membro dell’aviosuperficie dell’associazione Croce Alata con base a Megolo di Pieve Vergonte.

Il velivolo giunto all’altezza della diga di Campliccioli, ha impattato i cavi della cabinovia di proprietà dell’Enel che porta a Campo Secco. Dopo l’urto il mezzo è precipitato e ha preso fuoco.

Sono stati alcuni escursionisti presenti in zona e il guardiano della diga di Campliccioli a dare l’allarme al 112.

Sono intervenuti l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, i finanzieri del Safg di Domodossola e volontari del Soccorso alpino.

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