Furto in pasticceria a Torino, ruba 36 confezioni di gianduiotti

TORINO – Ha approfittato della notte per entrare in una pasticceria di via Garibaldi, nel cuore di Torino, ma la fuga è durata pochi minuti. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato individuato con parte della refurtiva.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una residente della zona, insospettita da alcuni forti rumori provenienti dalla pasticceria in piena notte. La donna ha allertato le forze dell’ordine e la segnalazione è stata immediatamente trasmessa alla Sala Radio della Questura.

Gli operatori hanno seguito gli spostamenti del presunto autore del furto anche grazie alle telecamere presenti nella zona. L’uomo si stava allontanando in direzione di piazza Castello, ma gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a intercettarlo poco dopo.

Il 58enne ha tentato di far perdere le proprie tracce nascondendosi dietro un cartellone pubblicitario, all’angolo tra via Sant’Agostino e via Garibaldi. Un tentativo che però non è servito a evitare il controllo degli agenti.

Il furto di gianduiotti

Durante l’intervento, i poliziotti gli hanno trovato addosso il registratore di cassa e un iPad che, secondo quanto riferito dalla Polizia, erano stati appena sottratti dalla pasticceria. Ma tra gli oggetti recuperati c’era anche una quantità decisamente particolare di merce: 36 confezioni di gianduiotti, per un valore complessivo di circa 400 euro.

La vicenda rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai furti ai danni degli esercizi commerciali messa in campo dalla Polizia di Stato a Torino nel periodo delle festività di Ferragosto. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, le Volanti hanno effettuato diversi interventi che hanno portato complessivamente a tre arresti per furti in attività commerciali.

Nel caso della pasticceria di via Garibaldi, decisivi sono stati la segnalazione della residente e il coordinamento tra la Sala Radio, il sistema di videosorveglianza della Questura e la pattuglia impegnata sul territorio.

L’uomo è stato arrestato in relazione al furto. Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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