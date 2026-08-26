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Lorenzo Finn trionfa a Ceresole e vince il Tour de l’Avenir 2026. E’ il primo italiano dopo 53 anni
il talento genovese ha già vinto due campionati del mondo e il e il Giro NextGen 2026
CERESOLE REALE – Lorenzo Mark Finn ha vinto l’ultima tappa del Tour de l’Avenir 2026 da Strambino a Ceresole Reale Lago Serrú e si è aggiudicato anche la classifica finale del più importante giro ciclistico per under 23.
E’ il primo italiano dopo 53 anni a vincere il Tour de l’Avenir, dopo aver vinto due volte il mondiale su strada juniores e under 23 e il Giro NextGen 2026.
Il genovese Lorenzo Finn ha attaccato nella salita finale e ha lasciato a distanza tutti gli altri vincendo in solitaria al Lago Serrù.
Finn ha vinto anche la maglia di miglior scalatore e quella di miglior giovane. A Thomas Capra quella della classifica a punti.
L’odine d’arrivo dell’ultima tappa del Tour de l’Avenire 2026 da Strambino a Ceresole Reale Lago Serrú
1-Lorenzo Mark Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) 3:15.42
2-Niels Driesen (BEL, Lotto – Groupe Wanty) +0:27 secondi
3-Mateo Ramirez (ECU, UAE Team Emirates Gen Z) +0:28
4-Henrique Bravo (BRA, Soudal-Quick Step Devo Team) s.t.
5-Ugo Fabries (FRA, UAE Team Emirates Gen Z) +0:41
6-Rèmi Arsac (FRA, Decathlon CMA CGM Developement Team) +1:12
7-Kasper Haughland (NOR, Decathlon CMA CGM Developement Team) +1:13
8-Jan Michal Jackowiak (POL, Bahrain Victorious Developement Team) +1:18
9-Matteo Vanhuffel (BEL, Developement Team Picnic PostNL) s.t.
10-Matteo Scalco (ITA, XDS Astana Developement Team) +1:30
La classifica finale del Tour de l’Avenir 2026
1-Lorenzo Mark Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) 21:56.50
2-Niels Driesen (BEL, Lotto – Groupe Wanty) +2:34
3-Matteo Vanhuffel (BEL, Developement Team Picnic PostNL) +3:42
4-Mateo Ramirez (ECU, UAE Team Emirates Gen Z) +3:46
5-Henrique Bravo (BRA, Soudal-Quick Step Devo Team) +3:57
6-Ugo Fabries (FRA, UAE Team Emirates Gen Z) +4:19
7-Kasper Haughland (NOR, Decathlon CMA CGM Developement Team) +4:45
8-Jan Michal Jackowiak (POL, Bahrain Victorious Developement Team) +4:46
9-Jasper Schoofs (BEL, Soudal-Quick Step Devo Team) +5:19
10-Jurgen Zomermaand (NED, Developement Team Picnic PostNL) +5:37
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