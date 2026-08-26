Lorenzo Finn trionfa a Ceresole e vince il Tour de l’Avenir 2026. E’ il primo italiano dopo 53 anni

CERESOLE REALE – Lorenzo Mark Finn ha vinto l’ultima tappa del Tour de l’Avenir 2026 da Strambino a Ceresole Reale Lago Serrú e si è aggiudicato anche la classifica finale del più importante giro ciclistico per under 23.

E’ il primo italiano dopo 53 anni a vincere il Tour de l’Avenir, dopo aver vinto due volte il mondiale su strada juniores e under 23 e il Giro NextGen 2026.

Il genovese Lorenzo Finn ha attaccato nella salita finale e ha lasciato a distanza tutti gli altri vincendo in solitaria al Lago Serrù.

Finn ha vinto anche la maglia di miglior scalatore e quella di miglior giovane. A Thomas Capra quella della classifica a punti.

L’odine d’arrivo dell’ultima tappa del Tour de l’Avenire 2026 da Strambino a Ceresole Reale Lago Serrú

1-Lorenzo Mark Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) 3:15.42

2-Niels Driesen (BEL, Lotto – Groupe Wanty) +0:27 secondi

3-Mateo Ramirez (ECU, UAE Team Emirates Gen Z) +0:28

4-Henrique Bravo (BRA, Soudal-Quick Step Devo Team) s.t.

5-Ugo Fabries (FRA, UAE Team Emirates Gen Z) +0:41

6-Rèmi Arsac (FRA, Decathlon CMA CGM Developement Team) +1:12

7-Kasper Haughland (NOR, Decathlon CMA CGM Developement Team) +1:13

8-Jan Michal Jackowiak (POL, Bahrain Victorious Developement Team) +1:18

9-Matteo Vanhuffel (BEL, Developement Team Picnic PostNL) s.t.

10-Matteo Scalco (ITA, XDS Astana Developement Team) +1:30

La classifica finale del Tour de l’Avenir 2026

1-Lorenzo Mark Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) 21:56.50

2-Niels Driesen (BEL, Lotto – Groupe Wanty) +2:34

3-Matteo Vanhuffel (BEL, Developement Team Picnic PostNL) +3:42

4-Mateo Ramirez (ECU, UAE Team Emirates Gen Z) +3:46

5-Henrique Bravo (BRA, Soudal-Quick Step Devo Team) +3:57

6-Ugo Fabries (FRA, UAE Team Emirates Gen Z) +4:19

7-Kasper Haughland (NOR, Decathlon CMA CGM Developement Team) +4:45

8-Jan Michal Jackowiak (POL, Bahrain Victorious Developement Team) +4:46

9-Jasper Schoofs (BEL, Soudal-Quick Step Devo Team) +5:19

10-Jurgen Zomermaand (NED, Developement Team Picnic PostNL) +5:37

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