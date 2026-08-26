Mornese ringrazia i volontari dopo il drammatico mese degli incendi

MORNESE – Sono state tre settimane tra le più difficili e drammatiche vissute dal paese. A Mornese, nell’Alessandrino, il fuoco ha devastato oltre 233 ettari di pineta, lasciando dietro di sé un paesaggio profondamente segnato dalle fiamme. Ma accanto alla devastazione, l’emergenza ha fatto emergere anche una straordinaria mobilitazione della comunità.

Ora che la fase più drammatica dell’emergenza è alle spalle, il Comune di Mornese ha voluto dedicare una serata a chi, in quei giorni, ha combattuto in prima linea contro gli incendi e a tutti coloro che hanno contribuito ad affrontare una situazione particolarmente difficile.

La piazza delle scuole, diventata per molti giorni il campo base delle operazioni, ha ospitato una serata di festa e di ringraziamento. L’Amministrazione comunale ha voluto così rendere omaggio alle persone e alle realtà che hanno lavorato senza sosta per proteggere il territorio e la popolazione.

Il grazie del Comune è andato innanzitutto a Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione Civile e Forze dell’Ordine, impegnati nelle operazioni di emergenza. Ma l’elenco dei ringraziamenti comprende anche i volontari, l’Unione Montana, l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e i sindaci dei comuni vicini.

Un riconoscimento è stato rivolto anche alle associazioni di volontariato e soccorso, alle attività locali, al Lions Club Mornese, al Rotary Club Ovada e all’Associazione Mornese E20.

Una comunità mobilitata contro il fuoco

Durante i giorni dell’emergenza, il contributo non è arrivato soltanto dalle squadre impegnate direttamente nello spegnimento degli incendi. Anche la comunità di Mornese ha partecipato con piccoli e grandi gesti, sostenendo chi era impegnato sul campo e contribuendo a far fronte alle difficoltà.

È proprio questo aspetto che l’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare: di fronte a un’emergenza che ha colpito duramente il territorio, il paese ha saputo reagire attraverso la solidarietà e la collaborazione.

«Il nostro più sentito grazie va anche ad ognuno di voi che, con piccoli e grandi gesti, ha dato il suo prezioso contributo per affrontare l’emergenza e non ci ha mai fatto sentire soli», è il messaggio rivolto dal Comune ai cittadini.

Le fiamme hanno lasciato una ferita profonda sul territorio di Mornese, con centinaia di ettari di pineta devastati. Ma dalle settimane dell’emergenza è emersa anche la forza di una comunità capace di stringersi attorno al proprio territorio e a chi lo ha difeso.

La serata nella piazza delle scuole è stata quindi più di una semplice festa: un momento collettivo per dire grazie a chi ha combattuto contro il fuoco e a chi, in qualsiasi modo, ha contribuito a non lasciare solo Mornese nei giorni più difficili.

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