Malore in stazione a Napoli, poliziotto della Polfer di Torino salva una donna con la manovra di Heimlich

TORINO – Una richiesta disperata di aiuto, pochi secondi per capire la gravità della situazione e intervenire. È quanto accaduto alla stazione di Napoli Centrale, dove un sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, libero dal servizio, ha soccorso una donna colta da una grave crisi respiratoria provocata dall’ostruzione delle vie aeree.

Erano circa le 6 del mattino quando il poliziotto, in attesa di salire su un treno diretto a Torino, stava percorrendo il binario 16. A richiamare la sua attenzione sono state le grida di un uomo che chiedeva disperatamente aiuto per la moglie.

La donna non riusciva più a respirare

Raggiunta la passeggera, il sovrintendente ha capito immediatamente che la situazione era particolarmente grave. La donna, mentre stava consumando un alimento, aveva riportato una completa ostruzione delle vie respiratorie.

Non riusciva né a parlare né a respirare e, nel giro di pochi istanti, ha perso conoscenza.

Il poliziotto è intervenuto immediatamente, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel corso della propria attività professionale e le competenze acquisite durante il corso di formazione per operatori del 118.

Ha quindi eseguito le manovre di Heimlich, mentre venivano contemporaneamente allertati i soccorsi sanitari.

Le manovre di soccorso continuano fino alla ripresa della respirazione

Nonostante la donna avesse perso conoscenza, il sovrintendente non si è fermato e ha continuato nelle manovre di disostruzione fino a quando le vie respiratorie sono state nuovamente liberate.

La donna ha quindi ripreso a respirare spontaneamente.

Una volta ristabilita, ha scelto di proseguire il viaggio verso Torino insieme al marito e al loro figlio di appena cinque mesi.

Ma l’intervento del poliziotto non si è concluso a Napoli. In vista dell’arrivo nel capoluogo piemontese, il sovrintendente ha richiesto assistenza alla stazione di Torino Porta Nuova.

All’arrivo del treno, il personale della Croce Verde, già in attesa della passeggera, l’ha accompagnata all’ospedale Gradenigo per gli accertamenti sanitari.

Il ringraziamento della donna

Nei giorni successivi, la donna ha voluto esprimere personalmente la propria riconoscenza al sovrintendente e alla Polizia di Stato.

Nel suo messaggio ha sottolineato la tempestività, la professionalità e l’umanità dimostrate durante quei momenti concitati.

Un intervento avvenuto fuori servizio, mentre il poliziotto stava semplicemente aspettando di prendere il proprio treno, che ha permesso di affrontare una situazione potenzialmente drammatica e accompagnare la donna, insieme alla sua famiglia, fino a Torino.

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