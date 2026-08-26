Chiuso per due settimane un tratto della Tangenziale di Novara

NOVARA – A partire da lunedì 31 agosto e fino a sabato 12 settembre 2026, sarà completamente chiuso al traffico un tratto della tangenziale di Novara all’altezza di Cameri, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire ad Anas il ripristino della pavimentazione stradale sulle rampe di innesto con la statale 32 “Ticinese”.

Le modifiche alla circolazione comporteranno deviazioni obbligatorie sul territorio di Cameri e Veveri. I veicoli diretti verso i Laghi dovranno uscire allo svincolo per Strada per Novara e proseguire lungo via Cameri fino a reimmettersi sulla SS32; percorso inverso per chi viaggia da Cameri in direzione Vercelli. Tutti gli itinerari alternativi saranno indicati da apposita segnaletica posizionata sul posto.

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