L’evento gratuito per grandi e piccoli: alla Pellerina di Torino una giornata dedicata allo sport

TORINO – Una giornata interamente dedicata alla scoperta di nuove discipline e di prove all’aria aperta, quella che si terrà domenica 13 settembre 2026 al parco della Pellerina. La nuova edizione della Festa dello Sport & Circoscrizioni in mostra, organizzata dalla Circoscrizione 4, vuole far conoscere da vicino le realtà sportive e le associazioni attive sul territorio.

Dalle 10:00 alle 18:00, con accesso da corso Appio Claudio 106, gli spazi del parco accoglieranno oltre 50 stand di società e gruppi sportivi. L’ingresso è libero e aperto a tutti, infatti bambini, ragazzi e adulti potranno provare gratuitamente diversi sport guidati da tecnici e istruttori, assistere a dimostrazioni dal vivo ed esibizioni, oltre a raccogliere informazioni su corsi e attività in partenza per la nuova stagione.

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