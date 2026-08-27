Gli rubano la collanina in monopattino, lui sale in macchina, li insegue e li investe a Torino

TORINO – Un pomeriggio d’estate trasformato in una scena di violenza lungo il Po. È quanto è accaduto ieri a Torino, nella zona di Vanchiglietta, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver inseguito e investito con il proprio Suv due giovani che, secondo il suo racconto, gli avevano appena strappato una collanina d’oro.

La vicenda è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Lo scippo sul Lungo Po Antonelli

Secondo quanto l’uomo avrebbe raccontato agli agenti, tutto sarebbe iniziato lungo Lungo Po Antonelli. Il 39enne avrebbe riferito di essere stato avvicinato da due giovani a bordo di un monopattino, che gli avrebbero strappato dal collo una collanina d’oro.

Dopo lo scippo, invece di allontanarsi e chiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe salito sul suo Suv e avrebbe iniziato a inseguire i due ragazzi.

Il percorso sarebbe proseguito per poche centinaia di metri, fino all’incrocio tra Lungo Po Antonelli e via Andorno, dove sarebbe avvenuto lo speronamento.

Lo speronamento e il pestaggio

Uno dei due giovani sarebbe stato travolto dal Suv e sarebbe rimasto a terra, privo di sensi. L’altro avrebbe invece cercato di fuggire a piedi.

A quel punto, secondo le ricostruzioni raccolte, il 39enne lo avrebbe raggiunto e avrebbe iniziato a colpirlo con calci e pugni. Una violenza che sarebbe stata interrotta soltanto grazie all’intervento di alcuni passanti, che avrebbero cercato di fermare l’uomo.

Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe recuperato la collanina d’oro e si sarebbe allontanato rapidamente.

La scena si è consumata davanti a numerose persone, visto che il tratto del Lungo Po è particolarmente frequentato durante le giornate estive, tra il percorso ciclopedonale alberato e le aree vicine al fiume.

L’uomo va dai carabinieri e viene arrestato

La vicenda ha poi assunto un ulteriore sviluppo. Dopo essersi allontanato, il 39enne sarebbe andato in una stazione dei carabinieri con l’intenzione di denunciare lo scippo.

Proprio lì, però, sarebbe stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante, che nel frattempo lo stavano cercando dopo quanto accaduto sul Lungo Po.

Per l’automobilista è quindi scattato l’arresto.

Nel frattempo, i soccorsi erano intervenuti per prestare assistenza ai due giovani. Uno di loro è stato trasportato al CTO di Torino in gravi condizioni, con un trauma cranico e un trauma toracico.

L’altro, dopo essersi allontanato dal luogo dell’aggressione, è stato successivamente rintracciato dai poliziotti in Barriera di Milano.

Le indagini per ricostruire tutta la dinamica

La posizione del 39enne è ora al centro delle indagini. Tra le ipotesi di reato al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di tentato omicidio, oltre alle altre contestazioni che potrebbero emergere dalla ricostruzione dei fatti.

Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze delle persone che hanno assistito alle diverse fasi dell’episodio.

Gli investigatori dovranno infatti chiarire non soltanto le modalità dello scippo, ma soprattutto cosa sia accaduto nei pochi minuti successivi: dall’inseguimento in auto allo speronamento, fino al pestaggio del secondo giovane.

Una ricostruzione che dovrà stabilire con precisione responsabilità e dinamica di una vicenda nella quale, partendo da uno scippo, si è arrivati a un episodio di violenza dalle conseguenze molto più gravi.

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