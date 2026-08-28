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Giornata Europea della Cultura Ebraica, il 6 settembre il tema sarà l’amore – gli appuntamenti in Piemonte
Tutti gli appuntamenti in Piemonte
TORINO – Domenica 6 settembre 2026 torna in tutta Italia la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 27ª edizione. Un appuntamento dedicato alla conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni ebraiche, che coinvolgerà 17 Regioni italiane e numerosi Paesi europei.
Il filo conduttore scelto per l’edizione 2026 sarà l’amore, un tema universale che attraverserà le iniziative organizzate nelle tante località aderenti alla manifestazione.
L’amore nella cultura ebraica
La scelta del tema non è casuale. L’amore occupa infatti un ruolo centrale nella cultura e nell’etica ebraica ed è presente nei testi biblici e nei commentari rabbinici sia come comandamento sia come valore fondamentale.
Il riferimento non riguarda soltanto la dimensione personale e sentimentale. Nella tradizione ebraica l’amore assume infatti anche una dimensione etica e collettiva, legata all’attenzione verso il prossimo, alla giustizia, alla solidarietà e alla responsabilità.
Tra i temi affrontati dalla Giornata ci sarà quindi anche il rapporto tra l’amore verso il prossimo, quello verso Dio e quello di Dio verso il creato. Una prospettiva che permette di raccontare l’ebraismo nella sua complessità e pluralità e di evidenziarne il contributo alla storia e alla cultura italiana ed europea.
Un appuntamento in Italia e in Europa
La Giornata Europea della Cultura Ebraica è coordinata in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ).
Nel corso degli anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti culturali più partecipati in Italia, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Comunità ebraiche, enti locali, Pro Loco e associazioni impegnate sui territori.
Oltre all’Italia, all’edizione 2026 partecipano numerosi Paesi europei: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.
Un’occasione di dialogo
Il tema dell’amore offre anche l’opportunità di andare oltre la conoscenza della storia e delle tradizioni ebraiche per affrontare questioni più ampie legate al dialogo tra culture e religioni.
La Giornata punta infatti a mettere in luce alcune delle radici comuni tra ebraismo, cristianesimo e islam, creando occasioni di confronto interreligioso e interculturale.
L’obiettivo è raccontare l’ebraismo non soltanto attraverso il passato, ma anche attraverso la sua vitalità culturale e le sue proposte valoriali, come parte integrante del patrimonio italiano ed europeo.
Il 6 settembre sarà dunque un’occasione per scoprire luoghi, storie e tradizioni della cultura ebraica e, attraverso il tema dell’amore, riflettere su valori come solidarietà, giustizia, responsabilità e rispetto del prossimo.
Gli appuntamenti in Piemonte
A TORINO domenica 6 settembre
Il programma ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della I edizione della Settimana di promozione della cultura ebraica
dove Sinagoga e Centro Sociale, piazzetta Primo Levi 12 + piazza Carlina + Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3
Sinagoga e Centro Sociale
ore 9.30
Apertura ufficiale e saluti delle autorità
ore 10.30
Il corpo come origine dell’amore: un viaggio storico nella poesia d’amore ebraica
conferenza inaugurale della scrittrice e poetessa Sarai Shavit
ore 11.30-17
Visite guidate alle sinagoghe torinesi e alla mostra permanente
ore 11.30-17
Un canto sublime per la voce dello sposo e della sposa
mostra sulle poesie nuziali dall’Archivio Terracini
ore 17.30
I Midrashim e l’analisi
a cura di Ruth Mussi e approfondimento in un dialogo con Giuseppe D’Agostino (presidente Società Psicoanalitica Torinese)
durante la giornata
Banco con oggetti, libri, bustine di grano, dolci e challot a cura di ADEI Wizo.
Lungo la cancellata del Tempio, citazioni sul tema dell’amore nell’ebraismo.
Banchi informativi di fronte alla Sinagoga a cura delle Associazioni ebraiche comunitarie
piazza Carlina
ore 11
Passeggiata guidata intorno alle case che furono il ghetto cittadino
Programma martedì 8 settembre
Sinagoga e Centro Sociale
ore 21
Un Dybbuk per i nostri tempi
Spettacolo-concerto sul tema del Dybbuk e sulla figura di Shloyme An-Sky, di e con Miriam Camerini
Programma mercoledì 9 settembre
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
ore 17
Tavola rotonda letterario-musicale dedicata al centenario di Yehuda Amichai, figura centrale della poesia ebraica moderna
contatti info@torinoebraica.it
Ad ALESSANDRIA domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, via Milano 7
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
Ad ASTI domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, via Ottolenghi 8
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
A CARMAGNOLA domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, via Gian Maria Bertini 8
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
A CUNEO domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, contrada Mondovì 20
data e ore + programma
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
A MONDOVI’ domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, via Vico 65, Piazza
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
A SALUZZO domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga, via Deportati Ebrei 10
ore 10-19
Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.
contatti info@torinoebraica.it
A CHIERI domenica 6 settembre 2026
dove centro storico + cimitero ebraico, vicolo Santo Stefano
data e ore + programma
ore 15
Passeggiata dal ghetto al cimitero ebraico
ritrovo in piazza Umberto I davanti all’arco
contatti info@torinoebraica.it
info aggiuntive
Appuntamento a cura della Comunità Ebraica di Torino e di Artefacta, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia
A IVREA domenica 6 settembre 2026
dove ex ghetto di Ivrea; cimitero di Ivrea, via dei Mulini 30
ore 11
Passeggiata nella via che ospitò il ghetto cittadino
ritrovo in via Quattro Martiri, ang. via Arduino
ore 15.30
Visita al cimitero ebraico
Cimitero di Ivrea, via dei Mulini 30
contatti info@torinoebraica.it
A BIELLA domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga di Biella-Piazzo, vicolo del Bellone 3
ore 16-17.30
Visita guidata alla Sinagoga di Biella-Piazzo
contatti segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com
A VERCELLI domenica 6 settembre 2026
dove Sinagoga e Museo Ebraico, via Elia Emanuele Foà 56/58
ore 16
Visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico
contatti segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com
informazioni aggiuntive: prenotazione obbligatoria via email entro il 28 agosto.
A CASALE MONFERRATO domenica 6 settembre 2026
dove Complesso ebraico, vicolo Salomone Olper 44
Programma
ore 10.30
Saluti ufficiali
Le ketubbot dell’archivio di Casale Monferrato
inaugurazione della mostra a cura dell’archivista Michele Castelli
Il prezioso abito da sposa di Annetta Treves Levi
presentano il restauro Daria Carmi, Annie Sacerdoti, Bianca Gabei, Tiziana Assogna
ore 16
Musica nel complesso ebraico
XIV edizione – terzo incontro. Con il Maestro Giulio Castagnoli e i violinisti Alberto Bologni e Cristina Papini.
contatti tel. 0142 71807-340 7697199 – fondazione@casalebraica.org
informazioni aggiuntive: il prezioso abito da sposa appartenuto alla mamma di Carlo Levi torna sotto la kuppà del Museo degli Argenti.
A RIVALTA BORMIDA domenica 6 settembre 2026
dove Fondazione Elisabeth de Rothschild, via Giuseppe Baretti 20
dalle ore 10
Orgoglio e Pregiuzio, 2000 anni di storia ebraica dall’antico Regno di Israele al moderno stato di Israele attraverso le fonti storiche
visite guidate alla mostra permanente
contatti info@elisabethderothschild.com
informazioni aggiuntive: è obbligatoria la prenotazione con almeno un giorno di preavviso lasciando un recapito telefonico e nome e cognome di tutti i partecipanti.
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