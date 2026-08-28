Giornata Europea della Cultura Ebraica, il 6 settembre il tema sarà l’amore – gli appuntamenti in Piemonte

TORINO – Domenica 6 settembre 2026 torna in tutta Italia la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 27ª edizione. Un appuntamento dedicato alla conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni ebraiche, che coinvolgerà 17 Regioni italiane e numerosi Paesi europei.

Il filo conduttore scelto per l’edizione 2026 sarà l’amore, un tema universale che attraverserà le iniziative organizzate nelle tante località aderenti alla manifestazione.

L’amore nella cultura ebraica

La scelta del tema non è casuale. L’amore occupa infatti un ruolo centrale nella cultura e nell’etica ebraica ed è presente nei testi biblici e nei commentari rabbinici sia come comandamento sia come valore fondamentale.

Il riferimento non riguarda soltanto la dimensione personale e sentimentale. Nella tradizione ebraica l’amore assume infatti anche una dimensione etica e collettiva, legata all’attenzione verso il prossimo, alla giustizia, alla solidarietà e alla responsabilità.

Tra i temi affrontati dalla Giornata ci sarà quindi anche il rapporto tra l’amore verso il prossimo, quello verso Dio e quello di Dio verso il creato. Una prospettiva che permette di raccontare l’ebraismo nella sua complessità e pluralità e di evidenziarne il contributo alla storia e alla cultura italiana ed europea.

Un appuntamento in Italia e in Europa

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è coordinata in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ).

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti culturali più partecipati in Italia, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Comunità ebraiche, enti locali, Pro Loco e associazioni impegnate sui territori.

Oltre all’Italia, all’edizione 2026 partecipano numerosi Paesi europei: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Un’occasione di dialogo

Il tema dell’amore offre anche l’opportunità di andare oltre la conoscenza della storia e delle tradizioni ebraiche per affrontare questioni più ampie legate al dialogo tra culture e religioni.

La Giornata punta infatti a mettere in luce alcune delle radici comuni tra ebraismo, cristianesimo e islam, creando occasioni di confronto interreligioso e interculturale.

L’obiettivo è raccontare l’ebraismo non soltanto attraverso il passato, ma anche attraverso la sua vitalità culturale e le sue proposte valoriali, come parte integrante del patrimonio italiano ed europeo.

Il 6 settembre sarà dunque un’occasione per scoprire luoghi, storie e tradizioni della cultura ebraica e, attraverso il tema dell’amore, riflettere su valori come solidarietà, giustizia, responsabilità e rispetto del prossimo.

Gli appuntamenti in Piemonte

A TORINO domenica 6 settembre

Il programma ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della I edizione della Settimana di promozione della cultura ebraica

dove Sinagoga e Centro Sociale, piazzetta Primo Levi 12 + piazza Carlina + Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3

Sinagoga e Centro Sociale

ore 9.30

Apertura ufficiale e saluti delle autorità

ore 10.30

Il corpo come origine dell’amore: un viaggio storico nella poesia d’amore ebraica

conferenza inaugurale della scrittrice e poetessa Sarai Shavit

ore 11.30-17

Visite guidate alle sinagoghe torinesi e alla mostra permanente

ore 11.30-17

Un canto sublime per la voce dello sposo e della sposa

mostra sulle poesie nuziali dall’Archivio Terracini

ore 17.30

I Midrashim e l’analisi

a cura di Ruth Mussi e approfondimento in un dialogo con Giuseppe D’Agostino (presidente Società Psicoanalitica Torinese)

durante la giornata

Banco con oggetti, libri, bustine di grano, dolci e challot a cura di ADEI Wizo.

Lungo la cancellata del Tempio, citazioni sul tema dell’amore nell’ebraismo.

Banchi informativi di fronte alla Sinagoga a cura delle Associazioni ebraiche comunitarie

piazza Carlina

ore 11

Passeggiata guidata intorno alle case che furono il ghetto cittadino

Programma martedì 8 settembre

Sinagoga e Centro Sociale

ore 21

Un Dybbuk per i nostri tempi

Spettacolo-concerto sul tema del Dybbuk e sulla figura di Shloyme An-Sky, di e con Miriam Camerini

Programma mercoledì 9 settembre

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

ore 17

Tavola rotonda letterario-musicale dedicata al centenario di Yehuda Amichai, figura centrale della poesia ebraica moderna

contatti info@torinoebraica.it

Ad ALESSANDRIA domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, via Milano 7

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

Ad ASTI domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, via Ottolenghi 8

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

A CARMAGNOLA domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, via Gian Maria Bertini 8

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

A CUNEO domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, contrada Mondovì 20

data e ore + programma

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

A MONDOVI’ domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, via Vico 65, Piazza

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

A SALUZZO domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga, via Deportati Ebrei 10

ore 10-19

Visite guidate alla Sinagoga. Ultima visita alle ore 18.

contatti info@torinoebraica.it

A CHIERI domenica 6 settembre 2026

dove centro storico + cimitero ebraico, vicolo Santo Stefano

data e ore + programma

ore 15

Passeggiata dal ghetto al cimitero ebraico

ritrovo in piazza Umberto I davanti all’arco

contatti info@torinoebraica.it

info aggiuntive

Appuntamento a cura della Comunità Ebraica di Torino e di Artefacta, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia

A IVREA domenica 6 settembre 2026

dove ex ghetto di Ivrea; cimitero di Ivrea, via dei Mulini 30

ore 11

Passeggiata nella via che ospitò il ghetto cittadino

ritrovo in via Quattro Martiri, ang. via Arduino

ore 15.30

Visita al cimitero ebraico

Cimitero di Ivrea, via dei Mulini 30

contatti info@torinoebraica.it

A BIELLA domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga di Biella-Piazzo, vicolo del Bellone 3

ore 16-17.30

Visita guidata alla Sinagoga di Biella-Piazzo

contatti segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com

A VERCELLI domenica 6 settembre 2026

dove Sinagoga e Museo Ebraico, via Elia Emanuele Foà 56/58

ore 16

Visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico

contatti segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com

informazioni aggiuntive: prenotazione obbligatoria via email entro il 28 agosto.

A CASALE MONFERRATO domenica 6 settembre 2026

dove Complesso ebraico, vicolo Salomone Olper 44

Programma

ore 10.30

Saluti ufficiali

Le ketubbot dell’archivio di Casale Monferrato

inaugurazione della mostra a cura dell’archivista Michele Castelli

Il prezioso abito da sposa di Annetta Treves Levi

presentano il restauro Daria Carmi, Annie Sacerdoti, Bianca Gabei, Tiziana Assogna

ore 16

Musica nel complesso ebraico

XIV edizione – terzo incontro. Con il Maestro Giulio Castagnoli e i violinisti Alberto Bologni e Cristina Papini.

contatti tel. 0142 71807-340 7697199 – fondazione@casalebraica.org

informazioni aggiuntive: il prezioso abito da sposa appartenuto alla mamma di Carlo Levi torna sotto la kuppà del Museo degli Argenti.

A RIVALTA BORMIDA domenica 6 settembre 2026

dove Fondazione Elisabeth de Rothschild, via Giuseppe Baretti 20

dalle ore 10

Orgoglio e Pregiuzio, 2000 anni di storia ebraica dall’antico Regno di Israele al moderno stato di Israele attraverso le fonti storiche

visite guidate alla mostra permanente

contatti info@elisabethderothschild.com

informazioni aggiuntive: è obbligatoria la prenotazione con almeno un giorno di preavviso lasciando un recapito telefonico e nome e cognome di tutti i partecipanti.

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