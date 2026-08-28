Europa League, ecco le 8 avversarie della Juventus

TORINO – Si è delineato a Montecarlo il percorso europeo della Juventus nella fase campionato della rinnovata Europa League. L’obiettivo della formazione bianconera è chiudere tra le prime otto della classifica generale per staccare il pass diretto verso gli ottavi di finale, scongiurando il rischio e le fatiche supplementari dei turni di playoff.

Il sorteggio ha riservato ai torinesi un cammino variegato che inizia all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà gli spagnoli della Real Sociedad, i francesi del Rennes, gli olandesi del NEC Nijmegen e i ciprioti dell’Omonia Nicosia. Le quattro trasferte vedranno invece i bianconeri impegnati nei Paesi Bassi contro l’AZ Alkmaar, in Ungheria sul campo del Ferencváros, sul campo neutro di Bucarest contro gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva e in Galizia contro il Celta Vigo.

La UEFA ufficializzerà il calendario completo con le date e gli orari di tutti gli incontri entro domenica 30 agosto.

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