Cantieri e traffico parzializzato in corso Vercelli e via Filadelfia: al via i lavori sull’asfalto a Torino

TORINO – Prenderanno il via lunedì 31 agosto 2026 due nuovi interventi di rifacimento del manto stradale che interesseranno corso Vercelli, nel tratto compreso tra il ponte Vittorio Emanuele II e via Catanzaro, e via Filadelfia, tra via Tripoli e corso Agnelli.

Per consentire l’esecuzione dei lavori garantendo la continuità dei passaggi, la viabilità non verrà del tutto interrotta: lungo i tratti interessati dai cantieri la circolazione sarà parzializzata, con l’istituzione contestuale del limite di velocità ridotto a 30 km/h per garantire la sicurezza di automobilisti e operai.

Gli interventi fanno parte del piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con uno stanziamento complessivo di 32 milioni di euro destinato a oltre 140 cantieri distribuiti sull’intero territorio cittadino.

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