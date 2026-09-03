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Il 6 settembre la gara podistica “Run for Gaza” a Torino: ecco quali saranno le linee Gtt deviate
Ecco tutte le linee che varieranno il servizio
TORINO – È prevista per domenica 6 settembre 2026 la manifestazione podistica “Run for Gaza” che si svolgerà a Torino sul percorso: viale Crivelli, viale Virgilio, corso Cairoli (carreggiate Est), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), viale Partigiani, viale I° Maggio, rondò Rivella (lato Sud – Ovest), corso Regina Margherita (carreggiata laterale Sud), corso Regina Margherita, (carreggiata centrale, tratto corso XI Febbraio – via XX Settembre), piazza della Repubblica.
Per questo motivo, comunica Gtt, varieranno il servizio le linee:
- 3 – 4 – 4N – 6 – 8 – 11 – 13 – 15 – 16 C.S. – 16 C.D. BUS – 18 – 19 – 27 Festiva – 30 – 33 Festiva – 50 Festiva – 55 – 56 – 61 – 68 – 70 – Venaria Express – Superga Express.
Nel dettaglio
Linea 3. Dalle ore 8.00 alle ore 10.45.
Direzione piazza Hermada: effettua inversione di marcia e limitazione di percorso in rondò Forca, quindi riprende corso Regina Margherita.
Direzione Vallette: da corso Regina Margherita, senza effettuare sosta di capolinea, prosegue su percorso normale.
Linea 4. Dalle ore 8.00 alle ore 10.45.
Direzione piazza Derna: da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Accademia Albertina.
Direzione strada del Drosso: da via Accademia Albertina prosegue per via Po, piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.
Linea 4N. Dalle ore 7.30 alle ore 10.45.
Direzione Ospedale San Giovanni Bosco: da corso Giulio Cesare deviata in corso Brescia, via Bologna, lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare.
Direzione via delle Querce: da corso Giulio Cesare segue il percorso normale.
Linea 6. Dalle ore 8.00 alle ore 10.15.
Direzione piazza Carlo Felice: da ponte Rossini deviata in corso Regina Margherita, rondò Rivella dove effettua inversione di marcia e riprende corso Regina Margherita.
Direzione piazza Hermada: da corso Regina Margherita, senza effettuare sosta di capolinea, prosegue per corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.
Linea 8. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione corso Bolzano: da via Bologna deviata in corso Brescia, corso Emilia, via Cecchi, via Cigna, rondò forca, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, percorso normale.
Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vinzaglio deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, rondò forca, via Cigna, via Cecchi, corso Emilia, corso Brescia, via Bologna, percorso normale.
Linea 11. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione corso Stati Uniti: da via Cecchi deviata in via Cigna, rondò forca, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.
Direzione via Leopardi (Venaria): da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, rondò forca, via Cigna, via Cecchi, percorso attuale.
Linea 13. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione piazza Gran Madre: da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Accademia Albertina.
Direzione piazza Campanella: da via Accademia Albertina prosegue per via Po, percorso normale.
Linea 15. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Accademia Albertina.
Direzione via Brissogne: da via Accademia Albertina prosegue per via Po, percorso normale.
Linea 16 CS. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione piazza della Repubblica: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, via Cibrario, corso Tassoni, percorso normale.
Linea 16 CD BUS. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione piazza della Repubblica: da corso Regina Margherita deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.
Linea 18. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione piazza Sofia: da via Genova deviata in corso Bramante, ponte Balbis, piazzale Muzio Scevola, corso Monterotondo, piazza Zara, corso Moncalieri, corso Casale, ponte Regina Margherita, corso Tortona, corso Novara, percorso normale.
Direzione piazzale Caio Mario: da corso Novara angolo via Bologna prosegue per corso Novara, corso Tortona, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, piazza Zara, corso Monterotondo, piazza Muzio Scevola, ponte Balbis, corso Bramante, piazza Carducci, via Nizza, percorso normale.
Linea 19. Dalle ore 8.15 alle ore 10.45.
Direzione corso Bolzano: da lungo Dora Firenze deviata in corso Palermo, via Bologna, ponte Bologna, lungo Dora Savona.
Direzione corso Cadore: da lungo Dora Savona segue il percorso normale.
Linea 27 Festiva. Dalle ore 8.15 alle ore 10.45.
Direzione via Bertola: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea provvisorio dopo via Bazzi presso la fermata n. 1921 – “Bazzi Cap.”.
Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Regio Parco, percorso normale.
Linea 30. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione corso San Maurizio: da corso Regina Margherita deviata in corso Farini dove viene limitata con capolinea provvisorio presso la fermata n. 3594 – “Farini Cap.” (in comune con la linea 66).
Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, largo Berardi, corso Regina Margherita, percorso normale.
Linea 33 Festiva. Dalle ore 8.15 alle ore 9.45.
Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Nizza segue il percorso dei giorni feriali effettuando capolinea provvisorio in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi.
Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II segue il percorso attuale.
Linea 50 Festiva. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione corso XI Febbraio: da corso Emilia angolo corso Giulio Cesare deviata in corso Brescia, via Bologna, ponte Bologna, lungo Dora Savona.
Direzione via delle Querce: da lungo Dora Savona prosegue per corso Giulio Cesare, percorso normale.
Linea 55. Dalle ore 8.15 alle ore 10.00.
Direzione corso Farini: da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Accademia Albertina.
Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Accademia Albertina prosegue per via Po, percorso normale.
Linea 56. Dalle ore 8.15 alle ore 10.00.
Direzione largo Tabacchi: da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Accademia Albertina.
Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da via Accademia Albertina prosegue per via Po, percorso normale.
Linea 61. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo ponte Vittorio Emanuele I deviata in corso Moncalieri, corso Fiume, inversione di marcia in piazza Crimea, quindi prosegue per corso Fiume, corso Moncalieri, percorso normale con capolinea provvisorio prima di corso Gabetti presso la fermata n. 1812 – “Gabetti”.
Direzione via Mezzaluna: da corso Casale segue il percorso normale.
Linea 68. Dalle ore 8.30 alle ore 10.15.
Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, sottopasso di corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.
Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, sottopasso di corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.
Linea 70. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre, via Lanfranchi, via Biamonti, via Villa della Regina dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1418 – “Gran Madre”.
Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di via Villa della Regina prosegue per via Villa della Regina, piazza Gran Madre, corso Moncalieri, percorso normale.
Venaria Express. Dalle ore 8.30 alle ore 10.45.
Direzione Reggia di Venaria: dal capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto deviata a sinistra per lungo Dora Savona, lungo Dora Firenze, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, rondò forca, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre dove effettua inversione di marcia, quindi segue il percorso normale.
Direzione via Fiochetto: in piazza XVIII Dicembre effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, via Cigna, via Cecchi, corso Emilia, corso Brescia, via Bologna, ponte Bologna, lungo Dora Savona (capolinea).
Superga Express. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Direzione piazza Vittorio Veneto: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Fontanesi..
Direzione Superga: da via Fontanesi segue il percorso normale.
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