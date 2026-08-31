Piemonte, l’estate 2026 è la più calda di sempre: battuta anche quella del 2003

TORINO – L’estate meteorologica del 2026 entra nella storia del Piemonte. Il trimestre giugno-agosto è infatti risultato il più caldo dall’inizio delle misurazioni, superando anche il precedente primato dell’estate 2003, rimasta per anni il riferimento degli episodi di caldo eccezionale.

A confermare il dato è il meteorologo Andrea Vuolo, che ha analizzato le serie storiche delle principali stazioni meteorologiche piemontesi. Una prima conferma arriva dai dati dell’Osservatorio Meteorologico di Moncalieri, storico punto di osservazione ospitato presso il Collegio Carlo Alberto e attualmente gestito dalla Società Meteorologica Italiana-Nimbus.

A Moncalieri una media di 28,5 gradi

Tra il 1° giugno e il 31 agosto 2026, l’Osservatorio di Moncalieri ha registrato una temperatura media di 28,5 °C, con un’anomalia di ben +3,8 °C rispetto al periodo climatico 1991-2020.

Un valore che fotografa un’estate caratterizzata da una persistenza eccezionale delle temperature elevate, con numerose fasi di caldo intenso distribuite lungo l’intero trimestre.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con l’estate del 2003, considerata per lungo tempo uno dei riferimenti assoluti per il caldo in Piemonte e in gran parte dell’Europa.

Anche Torino conferma il record

Il primato emerge con chiarezza anche a Torino centro, dove i dati della stazione meteorologica di Arpa Piemonte di via della Consolata indicano una temperatura media trimestrale di 27,2 °C.

L’anomalia rispetto al trentennio 1991-2020 è di +3,3 °C.

Secondo i dati citati da Vuolo, si tratta della temperatura media estiva più elevata dall’inizio delle misurazioni per la stazione torinese e supera di 0,6 °C il precedente record stabilito proprio nell’estate 2003.

Un altro dato significativo riguarda agosto. Il mese appena concluso ha infatti uguagliato il precedente record di temperatura media mensile per agosto, stabilito nel 2003.

L’estate 2026 non si è quindi limitata a replicare gli episodi di caldo del passato: nel bilancio complessivo dei tre mesi ha stabilito un nuovo primato.

E settembre potrebbe iniziare con un altro record

La parte più sorprendente della vicenda, però, potrebbe non essere ancora finita.

Settembre potrebbe infatti aprirsi con temperature eccezionalmente elevate, tanto da mettere nel mirino alcuni dei record mensili di caldo registrati in Piemonte.

Una nuova avvezione di masse d’aria subtropicale-continentale è infatti attesa sulla regione. Sulle Alpi lo zero termico potrebbe spingersi fino a circa 5.000 metri di quota, un valore particolarmente elevato.

Le previsioni dei principali modelli fisico-matematici indicano la possibilità di raggiungere 35-37 °C sulla pianura piemontese nel prossimo fine settimana.

Se questi valori venissero effettivamente raggiunti, in diverse zone del Piemonte si potrebbero avvicinare o addirittura superare i precedenti record di temperatura massima per il mese di settembre, che in molte località risalgono al 2006.

A Torino il record di settembre è del 1895

Per Torino, però, la situazione è ancora più particolare.

La serie storica omogenea della temperatura della città, che affonda le proprie radici addirittura nel 1753, conserva un record di settembre vecchio di oltre un secolo.

Il valore da battere è infatti quello registrato nel settembre 1895, quando il 9 settembre la temperatura raggiunse 35,3 °C nel centro di Torino.

Se le previsioni per il prossimo fine settimana venissero confermate e il termometro arrivasse o superasse i 35 °C, il Piemonte potrebbe dunque trovarsi nuovamente alle prese con temperature da record appena iniziato l’autunno meteorologico.

Il dato sull’estate 2026, intanto, è già definitivo: con una temperatura media superiore a quella del 2003, il trimestre giugno-agosto diventa il più caldo mai registrato in Piemonte nelle serie storiche considerate.

Un nuovo segnale di quanto gli episodi di caldo eccezionale stiano assumendo un peso sempre maggiore nel clima piemontese.

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