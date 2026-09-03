Novi Ligure chiede «piena verità e giustizia» sulla tragedia dell’ambasciatore Luca Attanasio

NOVI LIGURE – Il consiglio comunale di Novi Ligure (AL) chiede chiarezza sulle vittime dell’attentato in Congo di cinque anni fa. Nell’ultima seduta, del 2 settembre, la giunta ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal sindaco Muliere su invito dei familiari di Luca Attanasio, per chiedere al Governo e al Parlamento di avviare l’iter per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ambasciatore italiano, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e del cittadino congolese Mustafa Milambo.

I tre uomini furono uccisi in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio 2021, ma i colpevoli non furono mai individuati.

A Novi il tema è molto sentito: l’11 giugno si era già tenuto l’incontro “L’Ambasciatore Straordinario – 5 anni senza Luca”, organizzato dal Centro Missionario Diocesano di Tortona con la collaborazione, tra gli altri, del Comune.

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