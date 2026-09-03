Per i tifosi voli dedicati per le principali partite del calcio europeo: Wizz Air potenzia i collegamenti

TORINO – Nuove rotte straordinarie e orari pensati ad hoc per permettere ai tifosi italiani di seguire la propria squadra del cuore in Europa senza spendere una fortuna. Wizz Air ha annunciato l’inserimento nel proprio operativo di una serie di voli dedicati in occasione delle principali sfide internazionali.

La programmazione straordinaria della compagnia low cost coprirà le trasferte delle grandi del nostro campionato – tra cui Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli e la novità Como -, con partenze strategiche il giorno della gara (o alla vigilia) e rientri previsti nelle 24-48 ore successive.

Di seguito le rotte speciali introdotte da Wizz Air per la stagione:

I biglietti sono già messi in vendita sul sito ufficiale e tramite l’app della compagnia. Trattandosi di date ad alta richiesta, il vettore consiglia di prenotare per tempo prima dei fisiologici rincari della data dell’incontro.

Il calcio ha una capacità unica di unire le persone e siamo felici di aiutare i tifosi a essere presenti quando le loro squadre scendono in campo sul più importante palcoscenico europeo per club.

Abbiamo programmato questi voli aggiuntivi proprio in funzione delle partite, rendendo più semplice e conveniente per i tifosi viaggiare all’estero, vivere l’atmosfera delle sfide dal vivo e rientrare a casa al termine dell’esperienza.

I posti sono limitati, per questo invitiamo i tifosi a prenotare in anticipo e assicurarsi la migliore tariffa possibile. Non vediamo l’ora di accogliere i tifosi a bordo e portarli sempre più vicini all’azione. Let’s WIZZ!