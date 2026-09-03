Tre agenti feriti da un detenuto nel carcere di Alba, il sindacato Osapp: «Il personale è stanco, esasperato ed esausto»

ALBA – «Quello che sta accadendo ad Alba non è più tollerabile. La situazione è fuori controllo». A evidenziarlo è ancora una volta l’Osapp – Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria – per bocca del segretario generale Leo Beneduci. Il riferimento è all’ultimo, grave episodio di violenza nella casa di reclusione di Alba (CN).

Qui, intorno alle ore 14 di ieri, 2 settembre, un detenuto avrebbe improvvisamente infranto un tavolo e utilizzato una gamba dello stesso per colpire tre agenti della Polizia Penitenziaria.

I tre poliziotti sono stati accompagnati con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno. Uno ha riportato una lesione al malleolo, con prognosi di 25 giorni, un altro lesioni con prognosi di 10 giorni, mentre un terzo agente ha avuto lesioni con prognosi di 7 giorni, salvo complicazioni.

Nel corso dell’aggressione, secondo la ricostruzione, gli operatori sono stati colpiti anche con manici di scopa, uno dei quali precedentemente spezzato e reso appuntito.

«Ancora una volta donne e uomini della Polizia Penitenziaria vengono aggrediti mentre svolgono il proprio servizio e finiscono in ospedale. Il personale è stanco, esasperato ed esausto di subire continui episodi di violenza che sembrano essere diventati una costante quotidiana della vita penitenziaria» ha affermato il segretario Osapp. Beneduci ha sottolineato che l’episodio «non può essere derubricato a fatto isolato», visto che aggressioni, disordini e criticità sono segnalate nelle carceri di tutta Italia.

Dove «il personale della Polizia Penitenziaria viene lasciato troppo spesso da solo a fronteggiare situazioni che richiederebbero risposte immediate, organizzazione, uomini, mezzi e precise direttive operative», prosegue il leader dell’Osapp, che richiede ancora una volta l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il sindacato esprime anche piena vicinanza ai tre agenti feriti.

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