Portati in salvo nella notte i due alpinisti rimasti bloccati sul Pizzo Andolla. In contemporanea un altro intervento di soccorso a Druogno

VAL D’OSSOLA – Due interventi di salvataggio in quota nella notte tra ieri e oggi in Ossola. Dopo essere rimasti bloccati dalla fatica in vetta al Pizzo Andolla, due escursionisti sono stati portati in salvo. La richiesta di aiuto era scattata nella prima serata di giovedì. Dopo i tentativi falliti del soccorso alpino di recuperarli tramite elicottero, a causa del forte vento, è intervenuta la compagnia svizzera di salvataggio Air Zermatt, che con un suo elicottero ha raggiunto i due attorno a mezzanotte.

Un altro allarme è scattato attorno a mezzanotte scorsa in val Vigezzo: due cercatori di funghi della provincia di Brescia che non hanno fatto rientro alla loro auto. La zona delle ricerche è stata quella di Arvogno, nel territorio di Druogno (VB). I due lombardi sono stati trovati dai soccorritori intorno alle 2.00 oramai esausti ma illesi, e sono stati riaccompagnati alla loro auto. Presenti sul posto i volontari della stazione di Vigezzo del soccorso alpino civile, finanzieri del Sagf, Carabinieri e Vigili del fuoco.

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