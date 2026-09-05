Incendio ad Arquata Scrivia, distrutto un capanno: trovate due bombole di gas

ARQUATA SCRIVIA – Paura nella prima mattinata di oggi a Vocemola, frazione di Arquata Scrivia, dove un incendio è divampato all’interno di un terreno agricolo destinato al pascolo. Le fiamme hanno completamente distrutto un capanno presente nell’area.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia e dei Vigili del Fuoco della Sezione di Novi Ligure, che hanno raggiunto il terreno per mettere sotto controllo il rogo.

Durante il sopralluogo, i soccorritori hanno individuato due bombole di gas, utilizzate comunemente per la cottura dei cibi, che si trovavano all’interno dell’area interessata dalle fiamme. Le bombole sono state immediatamente messe in sicurezza, evitando che la loro presenza potesse provocare ulteriori rischi per le persone o aggravare le conseguenze dell’incendio.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato domato e circoscritto, limitando i danni alla struttura e all’area circostante.

L’incendio non ha provocato feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato le fiamme.

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