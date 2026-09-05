Pralormo, ciclista di 60 anni muore dopo essere stato urtato dall’autista di un’auto

PRALORMO – Un uomo di 60 anni è morto questa mattina lungo la strada regionale 29 a Pralormo. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando il mezzo a due ruote è stato urtato dall’autista di un’auto di passaggio.

Il ciclista è caduto ed è finito nel fosso a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’impatto è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina. Seguiranno ulteriori dettagli.

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