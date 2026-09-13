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Aggressione in casa a Lanzo Torinese, anziana in condizioni critiche: il marito si costituisce

Gabriele Farina

Pubblicato

13 secondi fa

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LANZO TORINESE – Una donna di 83 anni è stata soccorsa in condizioni critiche nella mattinata di oggi, domenica 13 settembre, dopo una grave aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione di via Frasca a Lanzo Torinese.

Per approfondire:

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita dal marito, un uomo classe 1939. L’anziana, nata nel 1943, avrebbe riportato gravi lesioni alla testa e al volto.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione per poi presentarsi spontaneamente alla stazione dei carabinieri, dove si è costituito. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire il contesto dell’aggressione.

L’intervento dell’elisoccorso

Le condizioni della donna hanno richiesto un intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 di Azienda Zero e l’equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso.

A causa della gravità dei traumi riportati, il personale sanitario ha provveduto a intubare la paziente direttamente sul luogo dell’aggressione, così da stabilizzarne le condizioni prima del trasferimento.

L’anziana è stata successivamente trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata presa in carico per le gravi lesioni riportate.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

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