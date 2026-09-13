Aggressione in casa a Lanzo Torinese, anziana in condizioni critiche: il marito si costituisce

LANZO TORINESE – Una donna di 83 anni è stata soccorsa in condizioni critiche nella mattinata di oggi, domenica 13 settembre, dopo una grave aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione di via Frasca a Lanzo Torinese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita dal marito, un uomo classe 1939. L’anziana, nata nel 1943, avrebbe riportato gravi lesioni alla testa e al volto.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione per poi presentarsi spontaneamente alla stazione dei carabinieri, dove si è costituito. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire il contesto dell’aggressione.

L’intervento dell’elisoccorso

Le condizioni della donna hanno richiesto un intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 di Azienda Zero e l’equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso.

A causa della gravità dei traumi riportati, il personale sanitario ha provveduto a intubare la paziente direttamente sul luogo dell’aggressione, così da stabilizzarne le condizioni prima del trasferimento.

L’anziana è stata successivamente trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata presa in carico per le gravi lesioni riportate.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

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