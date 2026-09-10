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Dopo 4 ore risolto il problema alla metropolitana di Torino

La metropolitana di Torino è rimasta bloccata per 4 ore nella tratta Bernini – Bengasi.
Gabriele Farina

Pubblicato

57 secondi fa

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TORINO – E’ durato decisamente più del previsto il problema alla metropolitana di Torino che ha tenuto fermi i treni per circa 4 ore. Lo stop era arrivato infatti intorno alle 15 e solo alle 18.54 Gtt ha annunciato il ripristino della linea.

La socvietà non ha comunicato i motivi del problema e rimane quindi quell’indicazione di stop dovuto a “verifiche di sicurezza.”

La metropolitana di Torino è rimasta bloccata per 4 ore nella tratta Bernini – Bengasi.

Il comunicato di Gtt recita: La circolazione della metropolitana è tornata regolare sull’intera linea da Fermi a Bengasi. Grazie per la comprensione.

Lo stesso problema si era verificato ieri e quasi alla stessa ora.

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