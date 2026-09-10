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La metropolitana di Torino è (di nuovo) ferma: attivi i bus sostitutivi

La metropolitana si è fermata anche ieri, disagi per i cittadini

Pubblicato

28 minuti fa

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TORINO – Non è un dejavù: anche oggi la metropolitana di Torino è ferma.

Per approfondire:

Il servizio è temporaneamente sospeso per verifiche di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio.

Servizio temporaneamente sospeso nella tratta Bernini – Bengasi. Sono stati attivati bus sostitutivi. La linea è regolarmente funzionante nella tratta Fermi – Bernini.

Si legge sul sito del Gruppo torinese trasporti.

Lo stesso avviso comparso appena ieri e quasi alla stessa ora. Stesso problema a 24 ore di distanza.

Inevitabili i disagi che anche nella giornata odierna i cittadini presenti in metro, ferma dal primo pomeriggio, devono affrontare. Come annunciato da Gtt, sono già attivi i bus sostitutivi, ma la domanda sorge spontanea: che problemi ci sono con la metropolitana di Torino?

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1 Commento

1 Commento

  1. Simona

    10 Settembre 2026 at 16:24

    ma quali servizi sostitutivi, è un’ora che aspettiamo il nulla cosmico

    Rispondi

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